PAGELLE FIORENTINA: SOHM IL MIGLIORE, DODÒ VOLA. PICCOLI MALE, KEAN SI MANGIA DUE GOL

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo in Conference League contro il Mainz. Ecco i voti viola

Martinelli 6 Esordio stagionale per il portiere classe 2006, poche parate, tanti giri palla, su qualcuno rischia ma è sempre preciso. Sul gol può nulla, salva in pieno recupero, sul secondo gol poteva far meglio

Pongracic 5,5 Sul gol subito svirgola la palla e non riesce ad essere incisivo, macchia una prestazione discreta. Buono l'impatto nella gara, cala nel finale

Pablo Mari 5,5 Anche lui entra nel pasticcio difensivo che porta al gol del Mainz. Guida la difesa con personalità

Ranieri 5,5 L'unico errore della sua partita è quando perde palla volendo fare un tacco tra difesa e centrocampo, sull'esterno del campo. Perde quella palla e nella ripartenza la Fiorentina subisce gol. Il resto della sua gara è un insieme di interventi e scivolate tutte precise

Dodò 6,5 Probabilmente la miglior partita della sua stagione, corre tanto, crea tantissimo, perfetti gli assist per Fazzini e Kean che sprecano. Quando parte palla al piede supera sistematicamente degli avversari e crea pericoli e capovolgimenti

Sohm 7 Partita maiuscola dell'ex Parma e non solo per il gol, corre, si propone, fisicamente si fa rispettare, apre spazi e si muove tanto su tutto il centrocampo

Nicolussi Caviglia 6 Qualche errori si ma in questa gara è molto più propositivo del solito perchè la Fiorentina è meglio messa in campo, le distanze sono diverse e dunque trova meglio i suoi compagni anche con passaggi coraggiosi e che aprono spazi

Ndour 6 Vivace anche se non è sempre preciso ma è bravo a saper sguazzare spesso negli spazi che il Mainz lascia. Entra nelle azioni quando la Fiorentina è pericolosa

Fortini 6 Bello l'assist per Piccoli che spreca, il resto della sua gara è corsa e ripiegamenti, gioca a sinistra ma è un destro, questo talvolta gli fa perdere qualche tempo di gioco in più. Dinamico

Fazzini 6 Peccato perchè poteva segnare per ben due volte, la prima volta spreca perchè mira al secondo piano e viene murato ad un passo dal gol, la seconda volta invece viene murato da Piccoli. Quando parte palla al piede lo soffrono gli avversari

Piccoli 5,5 In grande difficoltà, mezzo voto in più perchè serve l'assist per il gol di Sohm. Ha diverse volte la palla per segnare ma non ci riesce e non ci va nemmeno vicino. La nota positiva è il suo atteggiamento, sempre determinato

Kean 5 Spreca due enormi occasioni da gol, quella di testa su assist di Dodò è clamoroso. In ritardo sul pallone che poi porta al gol del Mainz

Mandragora 6 Entra in campo e prende una marea di calci, qualcuno anche un po troppo pericoloso

Comuzzo 5 Entra a difende bene, rischia su un retropassaggio ma gli rimbalza male la palla prima del calcio, si perde il marcatore del 2-1, non si attacca a lui nella marcatura