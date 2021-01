TMW, Mateta in caso di addio di Kouamè: il Mainz chiede 20 milioni

Il mercato in entrata della Fiorentina non è ancora decollato ma presto potrebbero arrivare novità durante la prossima settimana.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il club viola ha avuto dei contatti con il Mainz per Jean-Philippe Mateta, attaccante classe 1997 già nel giro della Nazione maggiore francese ed autore di 7 gol in 15 presenze quest’anno in Bundesliga.

Il Mainz, per lasciar partire Mateta, chiede 20 milioni di euro, ma la società gigliata, in caso di offerta, ne metterà sul piatto 15, provando ad abbassare le pretese dei tedeschi.

Sarà Prandelli a scegliere se continuare a puntare su Kouame o puntare su un nuovo profilo da affiancare o alternare a Vlahovic.

Nel frattempo, l’agente di Kouamè ha visitato i dirigenti della Fiorentina per fare luce sul futuro del suo assistito. Per il momento filtra ottimismo, sopratutto dopo il gol all’Inter, la Fiorentina non sempre volersi privare dell’attaccante ivoriano a meno di offerte monstre (20 milioni minimo è la richiesta minima dei viola).

LEGGI ANCHE: