Henriksen: “Abbiamo trovato la quadra. Siamo pronti ad affrontare una Fiorentina in difficoltà”

Il tecnico del Mainz, Bo Henriksen, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina. Queste le sue parole: “Ho buone sensazioni. La partita col Werder Brema è stata eccellente nonostante il risultato, è stata la nostra miglior partita probabilmente. Abbiamo capito quali siano le idee giuste e abbiamo trovato una quadra. Abbiamo lavorato duramente e abbiamo un piano su come affrontare il futuro”.

Sulla Fiorentina: “Il momento dei viola è difficile, così come il nostro. Dobbiamo pensare a come giocare noi. La Fiorentina ha fatto tante partite europee. Sappiamo che la Fiorentina darà il massimo e vorranno assolutamente vincere. Per noi è importante comunque, siamo pronti ad affrontarli”.

Sulla sua squadra: “Faremo rotazioni, dobbiamo farlo. Quel che conta è la Bundesliga per noi, e abbiamo la partita con l’Eintracht domenica. Widmer? Vedremo, forse giocherà o no. Abbiamo buone sensazioni in questo momento, questa è la cosa più importante. Tutti sono più o meno pronti a giocare. Qualcuno ha accusato un po’ di stanchezza ma schiereremo una buona squadra”.