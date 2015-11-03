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Notizie Henriksen Fiorentina
Henriksen: "La Fiorentina ha speso quasi 100 milioni sul mercato, ma il coraggio ci ha fatto vincere"
06 novembre 2025 22:20
Henriksen: "Abbiamo trovato la quadra. Siamo pronti ad affrontare una Fiorentina in difficoltà"
05 novembre 2025 15:26
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