Henriksen: “La Fiorentina ha speso quasi 100 milioni sul mercato, ma il coraggio ci ha fatto vincere”

Il tecnico del Mainz, Henriksen, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina in Conference League:

“Nei primi 15 minuti abbiamo giocato bene, poi abbiamo subito il gol e mostrato un po’ di esitazione. Tuttavia, sono orgoglioso della forza e dell’energia dimostrata dalla squadra. All’intervallo abbiamo chiarito cosa dovevamo fare: serviva coraggio, e i ragazzi lo hanno avuto. L’1-1 sarebbe stato un risultato accettabile, ma hanno scelto di andare a cercare il vantaggio, che è arrivato all’ultimo minuto. Spero che possano riprovare le stesse sensazioni anche nelle prossime partite”.

“Sul primo gol abbiamo commesso un errore, ma va considerato che la Fiorentina è una squadra che ha speso quasi 100 milioni sul mercato. Dopo quel gol abbiamo faticato fino all’intervallo, commettendo qualche sbaglio, ma nella seconda metà della partita siamo cresciuti e la squadra ha cambiato passo, riuscendo a ribaltare la situazione”.