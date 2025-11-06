Fiorentina ribaltata a Mainz! Sohm illude i viola poi... che beffa! Il ko firmato da Lee arriva al 95'

Tante occasioni sprecate dalla Fiorentina, due sui piedi di Piccoli. Il fuorigioco nega il gol a Kean

Oggi alle ore 18.45 alla Mewa Arena di Magonza, la Fiorentina è ospite del Mainz, terza partita della League Phase di Conference League. La Viola, allenata da Daniele Galloppa, temporaneamente promosso mister della prima squadra, dovrà conquistare altri tre punti importanti nel percorso in questa competizione europea.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio la Fiorentina con Fazzini. Al 9’ primo squillo del Mainz, leggerezza della difesa viola, cross dentro per Weiper che svetta e colpisce il pallone di testa, sicuro Martinelli. Al 12’ Sieb scappa a Dodò e Pongracic poi mette dentro ma nessun compagno riesce ad arrivare. Al 15’ Nicolussi Cavoglia per Piccoli che di prima allarga per Sohm che calcia di controbalzo con il destro e firma così l’1-0 per la Fiorentina. Al 19’ Piccoli chiama palla, arriva il passaggio di Sohm, l’ex Cagliari calcia senza trovare la porta. Al 22’ ottimo contropiede della Viola, Fortini converge verso il centro e allarga per Piccoli che calcia addosso al portiere del Mainz. Al 24’ corner dentro, Piccoli stacca e spizza il pallone, Ranieri sul secondo viene tenuto bene dall’avversario. Al 39’ Dodò dentro per Fazzini che si smarca e anticipa il difensore, conclusione deviata in corner. Al 42’ Amiri conclude, in palla deviata in angolo da Ndour. Dopo 2’ di recupero, l’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO- Inizia la ripresa della partita. Nel Mainz out Mwene, in Widmer. Al 48’ giallo per Maloney. Al 50’ giallo per Ndour. Al 54’ Sohm recupera palla e strappa, palla in verticale per Piccoli che calcia di sinistro ma senza trovare lo specchio. Al 59’ doppio cambio Fiorentina, fuori Piccoli e Ndour, dentro Kean e Mandragora. Nel Mainz fuori Sieb e dentro Lee. Al 61’ giallo per Nebel. Al 63’ giallo a Pablo Marì per il fallo su Weiper. Dentro Hollerbach, fuori Nebel, ammonito poco prima. Al 67’ giallo per Amiri. Al 67’ dormita della difesa viola, Hollerbach controlla e trafigge Martinelli, 1-1 a Magonza. Al 68’ fuori Pablo Marì, dentro Comuzzo. Al 72’ Dodò dentro per Kean che non riesce a dare forza alla conclusione. Al 77’ Fiorentina ad un passo dal vantaggio, Dodò scodella dentro per Kean che non trova la porta. All’80’ fuori Amiri, dentro Bøving. All’81’ il fuorigioco nega la gioia del gol a Kean, il VAR conferma l’offside del 20 viola. All’84’ Bøving calcia fuori dallo specchio. All’85’ fuori Sohm, dentro Fagioli. Al 94' grandissima parata di Martinelli. Al 95' Lee punisce la Fiorentina, Comuzzo non bene nella marcatura. Dopo 5' di recupero arriva il triplice fischio, a Magonza finisce 2-1.