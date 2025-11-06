Il capitano del Mainz Widmer: “Dobbiamo giocare un calcio semplice. Scontro tra due squadre in difficoltà”

Il capitano del Mainz, Silvan Widmer è stato intervistato ai canali ufficiali del club tedesco in vista della gara contro la Fiorentina di questa sera: “Restiamo uniti, vogliamo riportare il club a giorni migliori. Abbiamo voglia di dare il massimo in ogni partita e vogliamo risalire dal fondo della classifica della Bundesliga il più rapidamente possibile”.

Cosa si aspetta dalla partita?: “La situazione non mi impone di fare grandi discorsi motivazionali, ma da capitano cerco di affrontare gli allenamenti e le partite con un linguaggio del corpo e una mentalità positivi. Ovviamente, se uno o due ragazzi hanno bisogno di sentire qualche parola gentile, allora me ne assumo la responsabilità.”

“È la testa a decidere quale direzione prendere, e il mio compito come capitano è quello di guidare la squadra anche mentalmente e di rimanere sempre positivo, anche quando le cose si fanno difficili. Abbiamo investito molto nelle ultime settimane, senza grandi risultati. Tuttavia, abbiamo tutti la sensazione che questa sia la strada giusta da seguire e che forse dobbiamo tornare a giocare un calcio più semplice. Lo abbiamo visto chiaramente contro il Brema. Abbiamo dato tanto in campo, il che ci ha fatto guadagnare molti punti negli ultimi mesi e anni. Ora si tratta di continuare così, credere nei nostri metodi e rimanere positivi. Se ci riusciremo, vinceremo di nuovo le partite”.

La classifica di Conference parla di un Mainz in una buona posizione di classifica: “Siamo in un’ottima posizione in Conference League, con sei punti all’attivo dopo due partite. È importante dimostrare il nostro impegno in campo. Se ci riusciamo, sarà molto difficile affrontarci e avremo buone possibilità di raccogliere altri punti”.

Che avversario pensate di trovare?: “Anche un allenatore diverso può fare la differenza. Lo abbiamo visto in passato. Rende più difficile per noi preparare la partita perché non sappiamo esattamente come la squadra opererà tatticamente e se apporteranno cambiamenti o meno. Non vedo l’ora di giocare contro una grande squadra italiana con alcuni grandi giocatori nelle loro fila. Penso che sarà una partita equilibrata tra due squadre un po’ in difficoltà a livello nazionale, ma entrambe con il massimo dei punti finora in Conference League. Sarà una sfida emozionante. Personalmente, trovo che le partite sotto i riflettori siano le migliori. Giocare una partita europea davanti ai nostri tifosi, nel nostro stadio la sera, è fantastico. Daremo il massimo in campo fin dal primo secondo. Spero che sia così anche sugli spalti”.

Della Serie A cosa ne pensa?: “Il calcio italiano ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Le tattiche non sono più così tipiche e si sta affermando uno stile di gioco più aperto.”

Ha dei ricordi legati alla Fiorentina?: “Ho affrontato la Fiorentina in semifinale di Coppa nella mia prima stagione. Abbiamo vinto l’andata, ma purtroppo abbiamo perso il ritorno e siamo stati eliminati. Tuttavia, sono sempre state partite molto combattute.”