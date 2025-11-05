Mandragora: “Siamo i responsabili, difficile dire con precisione cosa non ha funzionato con Pioli”

Rolando Mandragora ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference League contro il Mainz, queste le parole del centrocampista della Fiorentina:

“Momento difficile che non ci aspettavamo, siamo nella peggiore posizione di classifica, siamo nel mezzo di una tempesta, dobbiamo guardare avanti e restare in piedi, avere fame e cercare di portare la Fiorentina più lontano possibile. Dobbiamo avere l’entusiasmo che ci ha portato il mister. C’è delusione per il momento che stiamo passando, è arrivato il momento di dimostrare il nostro valore, dobbiamo trovare le soluzioni per risalire.

Siamo i responsabili, le critiche sono giuste, dobbiamo essere noi bravi a trasformare tutto questo in applausi. Difficile entrare nel rapporto con Pioli e dire cosa non abbiamo funzionato, non siamo riusciti a incastrare i risultati, ci dispiace e ci sentiamo responsabili di questo. A centrocampo essere lunghi ci ha penalizzato, non siamo riusciti a cambiare la partita, dobbiamo fare di più e siamo consapevoli di questo.

Ho l’accordo con la società per il rinnovo, Firenze è casa mia e sono molto contento di questo, scadenza 2028. Con Pioli il rapporto è stato buono purtroppo non sono arrivate prestazioni e risultati, a livello umano non c’è qualcosa in particolare che non è andato. Biraghi mi ha tramandato la responsabilità dei valori della Fiorentina e di rappresentare Firenze, quando il momento è negativo certi valori si buttano dietro, invece dobbiamo portarli sempre avanti. Ci siamo confrontati nello spogliatoio ed abbiamo parlato dei problemi che abbiamo”