Mandragora: “Siamo i responsabili, difficile dire con precisione cosa non ha funzionato con Pioli”

5 Novembre · 18:51

Aggiornamento: 5 Novembre 2025 · 19:02

Rolando Mandragora ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference League contro il Mainz, queste le parole del centrocampista della Fiorentina:

“Momento difficile che non ci aspettavamo, siamo nella peggiore posizione di classifica, siamo nel mezzo di una tempesta, dobbiamo guardare avanti e restare in piedi, avere fame e cercare di portare la Fiorentina più lontano possibile. Dobbiamo avere l’entusiasmo che ci ha portato il mister. C’è delusione per il momento che stiamo passando, è arrivato il momento di dimostrare il nostro valore, dobbiamo trovare le soluzioni per risalire.

Siamo i responsabili, le critiche sono giuste, dobbiamo essere noi bravi a trasformare tutto questo in applausi. Difficile entrare nel rapporto con Pioli e dire cosa non abbiamo funzionato, non siamo riusciti a incastrare i risultati, ci dispiace e ci sentiamo responsabili di questo. A centrocampo essere lunghi ci ha penalizzato, non siamo riusciti a cambiare la partita, dobbiamo fare di più e siamo consapevoli di questo.

Ho l’accordo con la società per il rinnovo, Firenze è casa mia e sono molto contento di questo, scadenza 2028. Con Pioli il rapporto è stato buono purtroppo non sono arrivate prestazioni e risultati, a livello umano non c’è qualcosa in particolare che non è andato. Biraghi mi ha tramandato la responsabilità dei valori della Fiorentina e di rappresentare Firenze, quando il momento è negativo certi valori si buttano dietro, invece dobbiamo portarli sempre avanti. Ci siamo confrontati nello spogliatoio ed abbiamo parlato dei problemi che abbiamo”

