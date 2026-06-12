Sky Sport rivela: il Parma guarda in casa Fiorentina, Fazzini nel mirino per il centrocampo
L'ex Empoli è finito nel mirino dei ducali, che lo considerano un profilo ideale per gudagnare qualità e profondità in mediana
Il Parma guarda in casa Fiorentina per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da SkySport, il club ducale avrebbe messo gli occhi su Jacopo Fazzini, centrocampista di proprietà viola che nell'ultima stagione ha collezionato 32 presenze con la maglia gigliata senza però trovare la via del gol.
I numeri certificano una stagione di buon livello per Fazzini, ma non particolarmente indirizzata sulla continuità visto che sono solo 12 le gare giocate da titolare in stagione. Un profilo che, però, ha catturato l'attenzione della dirigenza del Parma, alla ricerca di qualità in mediana.
Lo riporta tuttomercatoweb.com