Russo su Fazzini: "Uno degli acquisti più azzeccati della Fiorentina, lo vorrei dal primo minuto"

Federico Russo, tifoso viola: "Pioli ha continuato intelligentemente sulla scia di Palladino

Federico Russo, speaker radiofonico per Radio Deejay e appassionato della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola.

Cosa ne pensa Federico Russo della Fiorentina di Pioli:

"Il mio stato d’animo è in costruzione esattamente come il nuovo progetto viola. Il che significa avere speranza che i lavori in corso vengano ultimati, un po’ come quelli dello stadio. Non si può parlare di nuovo ciclo, ma è stato fatto un ottimo mercato: c’è da sistemare un po’. Pioli ha continuato intelligentemente sulla scia di Palladino, è ripartito dalla difesa a tre e poi impartirà le sue direzioni".

Uno sguardo alla prossima gara contro il Como:

"Sarà una partita delicata perché il Como è una squadra interessante, ha giocatori di esperienza come Morata e campioni come Nico Paz. Credo sia evidente a tutti che stiamo parlando di uno dei migliori giocatori della Serie A. Mi aspetto una Fiorentina attenta ma offensiva, perché ci stanno mancando i gol. Siccome di chi deve farli, li sa fare, spero che arrivino già domenica".

Sull'idea di far giocare Fazzini dal primo minuto:

"Mi piacerebbe molto perché mi piace tanto Fazzini, lo trovo uno degli acquisti più azzeccati e intelligenti del calciomercato. Anche perché è un ragazzo viola. Ha fatto bene con l’Empoli e l’ho visto altrettanto bene nei pochi scampoli che ha giocato finora".