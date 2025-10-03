Ndour favorito su Gud e Fazzini dietro a Moise Kean: Pioli cerca conferme contro la Roma

Le probabili scelte di Stefano Pioli a due giorni dalla delicatissima partita contro la Roma: i viola a caccia della prima vittoria in Serie A

Stefano Pioli cerca continuità dopo la vittoria liberatoria contro il Sigma Olomuc, nella partita di domenica alle 15:00 contro la Roma al Franchi che ha tutto il sapore di una sfida da dentro o fuori per la Fiorentina.

I viola hanno bisogno di risposte e soprattutto di trovare dei punti, dato che la classifica preoccupa e la vittoria non è ancora arrivata.

La Roma invece arriva al Franchi con qualche mugugno dopo la sconfitta interna contro il Lille in Europa League ma con una classifica che sorride parecchio agli uomini di Gasperini.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Stefano Pioli potrebbe confermare buona parte della formazione vincente nel match di Conference League contro la squadra ceca.

Davanti a David De Gea, il terzetto di difensori sarà composto da Pongracic e Ranieri ai lati del confermato Pablo Mari.

Con Dodò e Gosens sugli esterni, Nicolussi Caviglia dovrebbe riprendersi la maglia da titolare al fianco di Mandragora con Fagioli che dovrebbe tornare in panchina.

Il ballottaggio sembra riguardare uno dei due trequartisti alle spalle della punta con Ndour che appare in netto vantaggio su Albert Gudmundsson.

Il centrocampista italiano ha chiuso da protagonista il match contro il Sigma con un gol e un assist e la sua fisicità potrebbe fare comodo contro una delle migliori difese d'Europa come quella della squadra di Gasperini.

Scontata la presenza di Jacopo Fazzini nel ruolo di sottopunta alle spalle di Moise Kean che cercherà di sbloccarsi contro la squadra giallorossa dopo la doppietta realizzata al Franchi nello scorso campionato.