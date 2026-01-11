Ndour: “Finalmente abbiamo gamba in tutti i reparti, oggi è comunque un punto guadagnato”

Al termine della sfida tra Fiorentina e Milan, gara terminata 1-1, interviene in conferenza stampa il centrocampista dei viola Cher Ndour:

E’ cambiato lo spirito?

“La più grande differenza sta proprio nello spirito, nell’essere squadra dal primo all’ultimo minuto. Oggi ci stava soffrire ma lo abbiamo fatto tutti insieme. Peccato per il gol preso alla fine ma siamo sulla strada giusta“.

Come ti senti in questo nuovo modulo?

“Mi trovo molto bene in questo modulo, il mister mi sta dando fiducia. Noi stiamo lavorando bene, tutta la squadra sta facendo bene. Dobbiamo solo allenarsi al meglio”.

Cosa è successo nei finali di partita questi 4 giorni?

“Con la Lazio abbiamo preso gol alla fine ma lo abbiamo anche fatto. Abbiamo avuto un po’ un calo di concentrazione. Oggi invece loro hanno fatto semplicemente un gran gol. Siamo rimasti in partita, con una gran reazione“.

Come va la squadra a livello di spogliatoio?

“La squadra sta bene e se c’è rammarico dopo un pari col Milan significa che possiamo puntare in alto. Forse il periodo brutto è passato ma ancora non abbiamo fatto niente“.

Prima c’erano dei problemi fisici?

“Sicuramente stiamo meglio fisicamente, ora abbiamo gamba in tutti i reparti. Chi entra ci sta dando una grossa mano e questo è sinonimo di essere gruppo e tutti sul pezzo: è ciò che vuole il Mister”

Punto guadagnato o due persi?

“Come dice il mister, per come siamo adesso, è sempre un punto guadagnato”

Lo riporta tuttomercatoweb.com