Monti: "Ndour? Ha fisicità e tiro. Milan-Fiorentina? Se è al massimo scelgo Kean tutta la vita"

Mi fido di Piccoli: non è certo Van Basten ma è un ottimo calciatore

Gianfranco Monti ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in merito alla Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco le sue parole.

Milan-Fiorentina

"Domani sera sarà una partita veramente importante per la Fiorentina. In generale, le prossime due partite sono davvero importanti in campionato. Io punto sempre sul campionato: è vero che c'è la Conference League, ma in campionato è urgente uscire dalla melma. Non è importante giocare bene, ma trovare punti adesso. Per me è un'annata difficile e complicata, vorrei arrivare più velocemente possibile a 40 punti".

Prosegue:

"Non siamo stati fortunati nel girone di Conference League. Con il Rapid Vienna sarà una partita difficile, ma lo sono tutte per la Fiorentina in questo momento".

Monti sui singoli; Ndour, Kean e Piccoli

"Deve essere bravo Pioli a gestire i giocatori. La Fiorentina ha giovani interessanti, come Ndour, e deve puntarci. In questi momenti può servire: ha fisicità e tiro".

"Se è al 100% metto Kean tutta la vita contro il Milan, ma se è anche solo all'80% metto Piccoli. Mi fido di quest'ultimo, non è certo Van Basten ma è un ottimo calciatore. Anche in coppa ha fatto bene, pure con la Roma. Piccoli sembra un ottimo attaccante davvero, anche se non lo farei mai giocare insieme a Kean, sono molto simili".