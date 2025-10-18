Monti: "Ndour? Ha fisicità e tiro. Milan-Fiorentina? Se è al massimo scelgo Kean tutta la vita"
Mi fido di Piccoli: non è certo Van Basten ma è un ottimo calciatore
Gianfranco Monti ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in merito alla Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco le sue parole.Milan-Fiorentina
"Domani sera sarà una partita veramente importante per la Fiorentina. In generale, le prossime due partite sono davvero importanti in campionato. Io punto sempre sul campionato: è vero che c'è la Conference League, ma in campionato è urgente uscire dalla melma. Non è importante giocare bene, ma trovare punti adesso. Per me è un'annata difficile e complicata, vorrei arrivare più velocemente possibile a 40 punti".
Prosegue:
"Non siamo stati fortunati nel girone di Conference League. Con il Rapid Vienna sarà una partita difficile, ma lo sono tutte per la Fiorentina in questo momento".
"Deve essere bravo Pioli a gestire i giocatori. La Fiorentina ha giovani interessanti, come Ndour, e deve puntarci. In questi momenti può servire: ha fisicità e tiro".
"Se è al 100% metto Kean tutta la vita contro il Milan, ma se è anche solo all'80% metto Piccoli. Mi fido di quest'ultimo, non è certo Van Basten ma è un ottimo calciatore. Anche in coppa ha fatto bene, pure con la Roma. Piccoli sembra un ottimo attaccante davvero, anche se non lo farei mai giocare insieme a Kean, sono molto simili".