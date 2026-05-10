Ndour:"Abbiamo fatto una piccola impresa, ma non meritiamo di lottare per quelle posizioni"

Il centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, ha parlato ai microfoni Dazn della stagione della squadra e di come sia riuscito a ritagliarsi un posto da titolare

Le parole di Ndour a Dazn: "Per come si erano messe le cose ad inizio campionato e per come eravamo messi nel girone di andata, possiamo dire che è stata una piccola impresa, ma la Fiorentina non merita di stare in quelle posizioni, merita obiettivi e posti in classifica migliori, ma per come si era messa la situazione possiamo dire di aver fatto una piccola impresa.

La continuità di giocare tutte le partite mi ha dato la possibilità di avere una migliore prestazione fisica e tecnica e sono migliorato nella continuità della partita e non accendermi solo 10 minuti, in questo momento prima di tutto viene la prestazione della squadra".