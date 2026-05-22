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Vanoli: "Il mio lavoro è dettato dai numeri, sono numeri importanti, che ho fatto con i miei ragazzi"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli ha parlato così ai microfoni di Dazn prima dell'ultima partita di Serie A contro l'Atalanta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 maggio 2026 20:37
Vanoli: "Il mio lavoro è dettato dai numeri, sono numeri importanti, che ho fatto con i miei ragazzi" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Mandragora
Fagioli
Paolo Vanoli
Cher Ndour
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Vanoli: "Abbaiamo fatto un girone di ritorno importante, che rispecchia i valori che la Fiorentina abbia. Una salvezza importante, il mio lavoro è dettato dai numeri, sono numeri importanti, ma tutto questo, il mio lavoro l'ho fatto con i miei ragazzi si sono comportati da grande gruppo, da grandi uomini. Contro una Juventus, che sapevamo quanto valesse per i nostri tifosi.

Guarda lo dimostra la mia storia io cerco sempre un gruppo, i centrocampisti vogliono che si inseriscono dentro l'area, perché i centrocampisti quest'anno sono cresciuti molto, Mandragora ha fatto i recordidi gol, così come Ndour e Fagioli e Brescianini, con loro lavoro molto, perché non puoi essere dipendente solo dagli attaccanti, sono dispiaciuto che Moise Kean ci sia stato poco con noi".

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