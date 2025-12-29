Cor. Sport sicuro: "E' pronta una rivoluzione, ma Gud e Kean restano alla Fiorentina"

La Fiorentina studia la rivoluzione, con le molte partenze spiccano le permanenza sia di Kean che di Gudmundsson

Il Corriere dello Sport, ribadendo che Vanoli è saldo sulla panchina della Fiorentina, parla di una rivoluzione sul mercato che è pronto a fare il nuovo direttore viola Fabio Paratici, il cui arrivo sembra imminente. Questo quanto scritto dal giornale: "A questo gruppo verrà concessa la fiducia per un ultimo sussulto d’orgoglio contro la Cremonese, poi cambieranno molte facce e molti intestatari degli armadietti nello spogliatoio e delle camere al Viola Park. Andrà via chi ha chiesto di andarsene e chi non sarà ritenuto all’altezza. In entrata arriveranno i rinforzi pronti tecnicamente e mentalmente per firmare l’impresa e far parte del nuovo corso che sarà, comprendendo che Firenze non è la Fiorentina ora in fondo alla classifica. Sì, intanto potrebbero essere subito Boga del Nizza in attacco, Martel del Colonia a centrocampo e Coppola del Brighton in difesa, ma altri ce ne saranno. Con Gudmundsson e Kean, che non si muovono perché hanno un impegno da mantenere, a trascinarli.