Labaro Viola

Nazione: “Kean, Gud e Piccoli, il tridente da oltre 100 milioni che doveva far sognare Firenze”

Investimenti enormi e aspettative altissime: l’attacco viola non ha mantenuto le promesse, e ora il club riflette sul futuro dei suoi uomini

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 maggio 2026 10:02
Nazione: “Kean, Gud e Piccoli, il tridente da oltre 100 milioni che doveva far sognare Firenze” - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Moise Kean
Albert Gudmundsson
Roberto Piccoli
Condividi

Oltre 100 milioni di euro, per la precisione 108: è questa la cifra che sintetizza gli investimenti della Fiorentina nel reparto offensivo. Un attacco formato da Moise Kean, Roberto Piccoli e Albert Gudmundsson che, come sottolinea oggi La Nazione, a inizio stagione alimentava grandi aspettative ma che finora non ha rispettato le ambizioni del club.

Adesso la società è chiamata a fare valutazioni in vista del futuro. Il valore del tridente viola si ricava facilmente: Moise Kean, considerando la clausola rescissoria fissata la scorsa estate, viene stimato intorno ai 62 milioni di euro. Roberto Piccoli, invece, era stato acquistato dal Cagliari per 27 milioni, una valutazione che oggi potrebbe essere rivista al ribasso. Discorso simile anche per Albert Gudmundsson, arrivato dal Genoa con un investimento complessivo di circa 19 milioni di euro, cifra che al momento appare anch’essa ridimensionata.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok