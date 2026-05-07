Nazione: “Kean, Gud e Piccoli, il tridente da oltre 100 milioni che doveva far sognare Firenze”

Investimenti enormi e aspettative altissime: l’attacco viola non ha mantenuto le promesse, e ora il club riflette sul futuro dei suoi uomini

A cura di Redazione Labaroviola 07 maggio 2026 10:02

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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