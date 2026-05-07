Nazione: “Kean, Gud e Piccoli, il tridente da oltre 100 milioni che doveva far sognare Firenze”
Investimenti enormi e aspettative altissime: l’attacco viola non ha mantenuto le promesse, e ora il club riflette sul futuro dei suoi uomini
Oltre 100 milioni di euro, per la precisione 108: è questa la cifra che sintetizza gli investimenti della Fiorentina nel reparto offensivo. Un attacco formato da Moise Kean, Roberto Piccoli e Albert Gudmundsson che, come sottolinea oggi La Nazione, a inizio stagione alimentava grandi aspettative ma che finora non ha rispettato le ambizioni del club.
Adesso la società è chiamata a fare valutazioni in vista del futuro. Il valore del tridente viola si ricava facilmente: Moise Kean, considerando la clausola rescissoria fissata la scorsa estate, viene stimato intorno ai 62 milioni di euro. Roberto Piccoli, invece, era stato acquistato dal Cagliari per 27 milioni, una valutazione che oggi potrebbe essere rivista al ribasso. Discorso simile anche per Albert Gudmundsson, arrivato dal Genoa con un investimento complessivo di circa 19 milioni di euro, cifra che al momento appare anch’essa ridimensionata.