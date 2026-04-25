La Nazione: "In tanti si giocano la riconferma nelle ultime partite: Gudmundsson, Piccoli, Solomon-Harrison"

Nelle ultime partite di campionato in tanti si giocheranno le riconferme per la prossima stagione: Da mister Vanoli a Gudmundsson, per passare a Piccoli e Solomon-Harrison e anche Rugani.

Nelle ultime partite di campionato in tanti si giocheranno le riconferme per la prossima stagione: Da mister Vanoli a Gudmundsson, per passare a Piccoli e Solomon-Harrison. Nelle ultime cinque partite vedremo se riusciranno a convincere Paratici e tutto lo staff viola. I due arrivati nel mercato di gennaio sono quelli più in bilico: Per riscattarli entrambi servirebbero 17 milioni (10+7), con i riscatti automatici di Brescianini e Fabbian. Altre situazioni in bilico sono Rugani (servono altre tre partite da 45' minuti per far attivare l'opzione automatica) e i giovani come Balbo, che sta dimostrando tanta voglia di fare e attaccamento alla maglia e l'attaccante Braschi, quasi mai utilizzato.