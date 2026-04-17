Amoruso critica Kean: "Ha abboccato come un pesce, se fai il calciatore devi accettare pure le critiche"

L'ex difensore viola ha criticato quanto fatto da Moise Kean nella faccenda col Pengwin

Intervenendo a Radio Bruno Toscana, l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha analizzato i temi caldi in casa Fiorentina. Su Gudmundsson, l'opinionista si è mostrato ottimista: "La sua prestazione di ieri è stata convincente e l'ho trovato in ottima condizione fisica," ha dichiarato, aggiungendo che "sarebbe fondamentale vederlo giocare così fino al termine del campionato, anche per orientare meglio le scelte della società nella prossima sessione di mercato." Sulla gestione dei cambi, ha poi minimizzato: "Credo che la sostituzione sia stata fatta esclusivamente per preservarlo in vista della gara contro il Lecce." Inoltre, Amoruso ha lanciato un suggerimento per le ultime giornate: "Una volta blindata la posizione in classifica, mi piacerebbe che venisse dato spazio ai ragazzi della Primavera per valutare chi è già pronto per il salto definitivo tra i grandi."

Dura invece la presa di posizione sul "caso" mediatico che ha coinvolto Moise Kean e il creator Il Pengwin. Secondo Amoruso, l'attaccante si è mostrato troppo ingenuo: "Queste polemiche digitali sono complicate da arginare una volta esplose," ha osservato, sottolineando come "il ragazzo sia caduto in pieno in una provocazione studiata a tavolino." Infine, ha concluso con una riflessione sulla maturità professionale: "Nell'era dei social, chi è un personaggio pubblico deve accettare il fatto che non riceverà solo applausi; bisogna imparare a convivere con le opinioni altrui senza reagire d'impulso."