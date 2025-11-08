Numeri allarmanti e preoccupanti per la Fiorentina sotto porta: -7.4 di xg conferma il periodo buio

Fiorentina e Genoa si affrontano in uno scontro salvezza molto importante, con due nuovi tecnici al timone: Vanoli e De Rossi. Un dato preoccupante per entrambi i mister è la difficoltà sotto porta: le due squadre risultano infatti le peggiori della Serie A per differenza tra xG e gol effettivamente segnati.

La Fiorentina è penultima con -7,4, mentre il Genoa chiude la classifica con -7,87. I numeri evidenziano come i problemi offensivi siano seri e persistenti. Ci si aspetta che Vanoli, almeno in parte, riesca a migliorare la situazione, creando più occasioni in area e sfruttando al meglio le qualità di Kean, Sohm e Gud.