8 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:09

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Numeri allarmanti e preoccupanti per la Fiorentina sotto porta: -7.4 di xg conferma il periodo buio

News

Redazione

8 Novembre · 11:49

Aggiornamento: 8 Novembre 2025 · 11:56

Albert GudmundssonKean

Fiorentina e Genoa si affrontano in uno scontro salvezza molto importante, con due nuovi tecnici al timone: Vanoli e De Rossi. Un dato preoccupante per entrambi i mister è la difficoltà sotto porta: le due squadre risultano infatti le peggiori della Serie A per differenza tra xG e gol effettivamente segnati.

La Fiorentina è penultima con -7,4, mentre il Genoa chiude la classifica con -7,87. I numeri evidenziano come i problemi offensivi siano seri e persistenti. Ci si aspetta che Vanoli, almeno in parte, riesca a migliorare la situazione, creando più occasioni in area e sfruttando al meglio le qualità di Kean, Sohm e Gud.

