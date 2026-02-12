Radiobruno rivela: “Gudmundsson proverà ad essere essere convocato, su Gosens ancora dubbi”

RadioBruno rivela le condizioni di Gudmundsson e la probabile formazione contro il Como: “La notizia principale su Gudmundsson l’avevamo già accennata, ora Vanoli proverà a convocarlo, l’attaccante viene da questo infortunio alla caviglia, sono state escluse lesioni, il giocatore sta abbastanza bene, tra oggi e domani sarà testato sul campo. C’è una possibilità che venga convocato, sennò potrà tornare contro il Pisa, non penso Vanoli lo voglia rischiare contro il Jagiellonia. Se lo convoca può fare come Kean entrare nel secondo tempo e poi tornare titolare contro il Pisa. La decisione spetta poi all’allenatore ma con il gruppo non si è mai allenato”

RadioBruno ha dato una anticipazione di quella che sarà la formazione titolare per la sfida delle 15 in casa del Como: “La Fiorentina si ripresenta a Como con il 4-3-3 con De Gea, in difesa Comuzzo, Prongracic, Dodo e Parisi, Gosens non è ancora al 100%, a centrocampo Fagioli affiancato da Brescianini e Mandragora, davanti con Solomon, Harrison e Kean. Menrte se dovesse partire dall’inizio Gosens, Parisi tornerebbe esterno a destra al posto di Harrison”.