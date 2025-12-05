5 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:08

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Amoruso: “Gud? Al Genoa era sublime. Mercato? Vanoli ha fatto capire che non ha esterni in rosa”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Amoruso: “Gud? Al Genoa era sublime. Mercato? Vanoli ha fatto capire che non ha esterni in rosa”

Redazione

5 Dicembre · 15:30

Aggiornamento: 5 Dicembre 2025 · 15:31

TAG:

ACF FiorentinaAlbert Gudmundssoncalciomercato Fiorentina

Condividi:

di

"Vanoli con la rosa che ha non può provare nuovi moduli per sorprendere gli avversari"

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in merito alla situazione della squadra di Paolo Vanoli e sul mercato di gennaio. Ecco le sue parole.

“Non sono i moduli che ti fanno giocare meglio o peggio. Vanoli è stato chiaro sul mercato di gennaio, non ha chiesto esplicitamente degli esterni ma ha fatto capire che al momento in rosa non ce ne sono, e quindi anche lui non può provare nuovi moduli o metodi di gioco per sorprendere magari gli avversari. Personalmente dal mercato mi aspetto qualcosa, pur sapendo quant’è difficile la sessione invernale. In questo momento la Fiorentina non ha calciatori che saltano l’uomo“.

Un pensiero su Gudmundsson

“Adesso è un uomo libero, la vicenda è definitivamente conclusa e mi auguro che riesca a trovare quella serenità che evidentemente finora non ha avuto. Chi ha osservato bene si sarà reso conto che finora neanche lui era felice del suo rendimento, spero che adesso possa trovare quella freschezza della quale ci eravamo innamorati ai tempi del Genoa. Questo era un giocatore sublime, bello davvero, spero possa tornare ad esserlo”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio