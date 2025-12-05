Amoruso: “Gud? Al Genoa era sublime. Mercato? Vanoli ha fatto capire che non ha esterni in rosa”

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in merito alla situazione della squadra di Paolo Vanoli e sul mercato di gennaio. Ecco le sue parole.

“Non sono i moduli che ti fanno giocare meglio o peggio. Vanoli è stato chiaro sul mercato di gennaio, non ha chiesto esplicitamente degli esterni ma ha fatto capire che al momento in rosa non ce ne sono, e quindi anche lui non può provare nuovi moduli o metodi di gioco per sorprendere magari gli avversari. Personalmente dal mercato mi aspetto qualcosa, pur sapendo quant’è difficile la sessione invernale. In questo momento la Fiorentina non ha calciatori che saltano l’uomo“.

Un pensiero su Gudmundsson

“Adesso è un uomo libero, la vicenda è definitivamente conclusa e mi auguro che riesca a trovare quella serenità che evidentemente finora non ha avuto. Chi ha osservato bene si sarà reso conto che finora neanche lui era felice del suo rendimento, spero che adesso possa trovare quella freschezza della quale ci eravamo innamorati ai tempi del Genoa. Questo era un giocatore sublime, bello davvero, spero possa tornare ad esserlo”.