Fattori: “Vanoli ha rimesso la Fiorentina nel caos, le sue parole e quelle di De Gea non hanno senso”

Il mister Sauro Fattori è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola, ha commentato così l’attuale situazione della Fiorentina, dopo la sconfitta di Udine: “Chi ha dato l’idea a Vanoli di schierare Rugani con quelle condizioni fisiche? Io a Udine ho visto una squadra giocare a cinque, e io sono un cultore della difesa a cinque. Giocando così però la media punti è nettamente inferiore rispetto a quella che si ha con la difesa a quattro. Rugani poi è stato messo in difficoltà, ha già quel brutto timbro addosso, a Firenze funziona così.

Vanoli si è dimostrato troppo condizionabile, Harrison quinto a destra ha fatto un casino incredibile, mentre Gudmundsson dietro Kean non funziona. La comunicazione poi a Firenze è un disastro, le parole di De Gea non hanno senso, quando sei il capitano è ancora più grave, alla pari di quando Vanoli dice che il modulo non conta.

La Fiorentina era uscita dal caso perché era diventata più ordinata, lui l’ha rimessa in disordine. Vedere una squadra così allo sbaraglio mi ha fatto male. Si può perdere non in quel modo.

Ora con il Parma giochi nuovamente sotto pressione, devi rifare partire il meccanismo che avevi creato e che hai interrotto per far giocare Gudmundsson dietro a Kean”.