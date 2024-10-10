Gazzetta: "Ansia Gud, alle 14:45 arriverà la sentenza. Resta l'ipotesi accordo tra le due parti"

Gudmundsson è tranquillo, si è sempre dichiarato innocente

Albert Gudmundsson, l'ipotesi di reato è quella di "cattiva condotta sessuale", un'accusa da cui il ragazzo si è sempre dichiarato innocente. Per questo motivo Gudmundsson è sempre apparso tranquillo e in queste ore sta lavorano al Viola Park in preparazione della prossima sfida di campionato contro il Lecce e in attesa di ascoltare il verdetto del giudice, che sarà letto quest'oggi alle 12:45 islandesi, 14:45 italiane. Qualunque si la decisione, tuttavia, questa sarà comunque appellabile, a meno che non venga trovato un accordo tra i due contendenti. Il termine per l'appello è tra un mese, mentre la sentenza a quel punto si avrebbe a giugno 2025, quando il campionato della Fiorentina sarà già finito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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