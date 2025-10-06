Monti durissimo: “Gudmundsson è un fantasma, non mi spiego l’atteggiamento che ha in campo”

A Radio Bruno è intervenuto lo speaker e tifoso viola Gianfranco Monti per parlare di Fiorentina: “Non mi spiego cosa sta succedendo, ma non è il caso di buttare via tutto perché abbiamo visto del buono e il mercato, per tutti, era positivo perché ho visto voti tra il 6 e il 7 ovunque. Abbiamo fatto una bella prestazione, ma conta poco perché abbiamo perso e non mi aspetto grossi cambiamenti con la sosta.”

Sui singoli: “Gudmundsson è un fantasma, doveva fare la differenza ed invece non lo vediamo neanche in campo. Gud è una grande delusione, ma non solo lui perché pure Gosens è veramente cotto fisicamente e sta giocando malissimo.”

Sull’obiettivo: “Non ho mai creduto alla Champions perché siamo lontani da tante squadre e addirittura vedo squadre meno forti come l’Udinese o il Sassuolo che giocano meglio di noi e non mi sta bene. Ho seriamente paura che abbiamo compromesso il campionato e che pure i primi 7 posti sono complessi da raggiungere, dobbiamo buttarci sulla Conference perché l’Europa non va persa.”