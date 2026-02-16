Fattori: “A Vanoli ho dato 8. La Fiorentina senza Gudmundsson vola, Ranieri dà sempre il massimo”

Sauro Fattori, dirigente ed ex calciatore, analizza a Radio FirenzeViola la buona prestazione della squadra Viola a Como a una settimana dallo scontro diretto col Pisa: “A Vanoli ho dato 8, ha capito la lezione col Torino per quanto riguarda le sostituzioni. Abbiamo visto una squadra ordinata che ha saputo approfittare dei rischi corsi dal Como. La Fiorentina è stata attenta, non ha subito praticamente tiri in porta con De Gea quasi da SV in pagella.” Sui singoli: “Ranieri ha fatto una grande gara, da settembre gliene sono capitate tante ma si è sempre allenato al massimo ed è sempre stato concentrato. Certo, deve migliorare nel mantenere la calma in certe situazioni ma sono contento per lui. Harrison meglio di Solomon ma la partita l’hanno fatta Mandragora e Brescianini che hanno creato spazi per Fagioli. Kean non fa un’ottima gara ma abbassa la difesa avversaria, che ha sempre timore e cerca di non lasciargli mai spazio. Il rigore è perfetto e c’è il ritorno al gol in trasferta. Parisi fa una grande partita, il migliore in campo ma l’episodio della simulazione non mi è piaciuto.”

Affrontato anche il tema della difesa tanto discusso nelle ultime settimane, stavolta però in chiave più ottimistica, esaltando la chiave trovata da Vanoli a Como: “Pongracic va guidato e con Ranieri accanto, che ha grande personalità di reparto, ha giocato una buona partita, non facendo quasi mai tirare l’avversario. Comuzzo è ancora giovane ma Rugani ha esperienza e darà ordine”.

Sul rigore lasciato a Kean da Mandragora: “Questa volta gli ha fatto tirare il rigore, memore di quello che era successo a Sassuolo. Mandragora uomo spogliatoio, fa la differenza”.

Su Albert Gudmundsson, out per infortunio: “La Fiorentina senza di lui vola, deve dimostrare ancora tanto. A luglio dissi che, esclusi rigori e punizioni, non avrebbe raggiunto i dieci gol ed è ancora a uno. Se anche fosse pronto lo farei rientrare gradualmente”.

Conclude con un pensiero sulla partita di lunedì 23 febbraio contro il Pisa: “Sarà una partita diversa rispetto a sabato perché la gara la dovrà fare la Fiorentina”.