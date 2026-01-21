Moretto:“ La Fiorentina aveva richiesto alla Juventus Rugani o Miretti per Gudmundsson”

Emergono nuovi retroscena di mercato legati ad Gudmundsson. Il noto giornalista Matteo Moretto ha rivelato, sul proprio profilo X, che anche la Juventus aveva mostrato interesse per il giocatore, entrando in concorrenza con la Fiorentina.

In una prima fase della trattativa, il club viola avrebbe chiesto di inserire una contropartita tecnica nell’operazione, individuata in Miretti o Rugani. La situazione non si è poi sviluppata, ma il retroscena conferma l’attenzione della Juventus e la volontà iniziale della Fiorentina di strutturare un’operazione più ampia per arrivare al giocatore.