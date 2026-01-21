21 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Moretto:“ La Fiorentina aveva richiesto alla Juventus Rugani o Miretti per Gudmundsson”

News

Moretto:“ La Fiorentina aveva richiesto alla Juventus Rugani o Miretti per Gudmundsson”

Redazione

21 Gennaio · 15:33

Aggiornamento: 21 Gennaio 2026 · 15:33

TAG:

#FiorentinaAlbert GudmundssonCalciomercato

Condividi:

di

Emergono nuovi retroscena di mercato legati ad Gudmundsson. Il noto giornalista Matteo Moretto ha rivelato, sul proprio profilo X, che anche la Juventus aveva mostrato interesse per il giocatore, entrando in concorrenza con la Fiorentina.
In una prima fase della trattativa, il club viola avrebbe chiesto di inserire una contropartita tecnica nell’operazione, individuata in Miretti o Rugani. La situazione non si è poi sviluppata, ma il retroscena conferma l’attenzione della Juventus e la volontà iniziale della Fiorentina di strutturare un’operazione più ampia per arrivare al giocatore.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio