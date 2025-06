Riflessioni su Gudmundsson: la Fiorentina prova a trattare uno sconto sul riscatto

A qualche giorno di distanza dalle dimissioni di Palladino, la Fiorentina è di fatto entrata nella girandola delle panchine che sta coinvolgendo diversi club di Serie A. Secondo quanto ricostruito dall’edizione genovese de La Repubblica, la Fiorentina starebbe riflettendo sul futuro di Albert Gudmundsson, arrivato la scorsa estate dal Genoa con un prestito oneroso di 6 milioni (già versati) ed un diritto di riscatto fissato a 17 milioni. Il club viola sarebbe intenzionato a chiedere uno sconto per il calciatore islandese, non essendo stata la sua una stagione particolarmente brillante fra una condizione fisica non al top e le note vicende giudiziarie che hanno sicuramente impattato sul rendimento in stagione del calciatore.

Lo sconto potrebbe però essere difficile da ottenere, con il Genoa forte della convinzione che, in caso di mancato riscatto da parte del club viola, potrebbe comunque rivendere Gudmundsson per circa 18-20 milioni. Da valutare anche la possibilità, seppur remota, da parte del Genoa di provare a trattenere il giocatore per la prossima stagione, considerando la salvezza tranquilla ottenuta da Viera e la mancanza di un giocatore con quelle caratteristiche in rosa.