CorSport: "Fiorentina verso la rifondazione tra limiti della rosa e nodi di mercato decisivi per il futuro"

Tra bocciature, riscatti e scelte ancora aperte, la società prepara una revisione della rosa per ripartire dopo una stagione deludente

La stagione della Fiorentina si sta rivelando negativa non solo per i risultati, ma anche per i limiti tecnici e caratteriali emersi all’interno della rosa. Il rendimento incostante ha messo in luce un gruppo fragile, spesso incapace di garantire continuità e personalità nei momenti decisivi. Per questo motivo, in vista della prossima stagione, la società dovrà partire da un’analisi approfondita di quanto accaduto, con l’ipotesi sempre più concreta di una rifondazione quasi completa.

Uno dei punti chiave sarà il mercato. Diverse operazioni si sono rivelate poco efficaci sia dal punto di vista tecnico che economico. Albert Gudmundsson resta un’incognita difficile da inquadrare sul lungo periodo, mentre i riscatti obbligatori di Giovanni Fabbian (dal Bologna) e Marco Brescianini (dall’Atalanta) peseranno in modo significativo sul bilancio, per un totale vicino ai 25 milioni di euro.

Situazione diversa per altri giocatori: Manor Solomon e Jack Harrison non verranno riscattati, scelta che evita ulteriori investimenti ritenuti non convenienti rispetto al rendimento. Restano invece da valutare le posizioni di Roberto Piccoli e Jacopo Fazzini, acquisti onerosi su cui la società dovrà decidere se continuare a puntare o cedere per contenere le perdite. In un contesto del genere, ogni scelta sarà determinante per la ricostruzione della squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport.