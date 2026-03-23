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Gazzetta: “La Viola crea ma non concretizza: pari meritato già nel primo tempo”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Gazzetta: “La Viola crea ma non concretizza: pari meritato già nel primo tempo”

Redazione

23 Marzo · 10:31

Aggiornamento: 23 Marzo 2026 · 10:35

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Albert GudmundssonKean

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Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter è apparsa stanca e appannata, una condizione difficile da spiegare considerando l’eliminazione dalla Champions avvenuta già da un mese. Sorprende vedere la capolista in queste condizioni, incapace di superare una Fiorentina quintultima e distante ben 40 punti in classifica (69 a 29), un divario che al Franchi si è percepito solo a tratti.

L’Inter era partita forte, trovando subito il gol con Pio Esposito, una rete però rivelatasi illusoria. Nel finale, poi, è stato De Gea a negare ancora a Esposito la marcatura decisiva con un intervento straordinario, evitando una sconfitta che, per quanto visto, sarebbe stata immeritata per la Fiorentina.

I nerazzurri hanno probabilmente sottovalutato l’avversario, peccando anche di eccessiva fiducia nei propri mezzi. Dall’altra parte, la Fiorentina ha pagato la scarsa concretezza, non sfruttando le occasioni costruite soprattutto con Gudmundsson e Kean. La Viola, infatti, avrebbe meritato almeno di chiudere in parità già al termine del primo tempo.

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