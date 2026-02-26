Repubblica: "Fiorentina, stop al maxi turnover: Gud pronto ad entrare a gara in corso"

Questa sera Vanoli, rispetto alla trasferta in Polonia, dovrebbe limitare il massiccio turnover visto a Białystok. Complice il fattore campo, la Fiorentina attesa in campo sarà un mix tra chi ha trova...

Questa sera Vanoli, rispetto alla trasferta in Polonia, dovrebbe limitare il massiccio turnover visto a Białystok. Complice il fattore campo, la Fiorentina attesa in campo sarà un mix tra chi ha trovato meno spazio finora e alcuni titolari, senza però lasciare nessun “big” in tribuna. Anche Fagioli, assente ieri alla rifinitura per motivi familiari, sarà regolarmente a disposizione. Tra i convocati non figurano invece i fuori lista Brescianini e Rugani, quest’ultimo impegnato ieri in amichevole con la Primavera. Gudmundsson partirà dalla panchina, ma è pronto a subentrare per uno spezzone di gara. Lo riporta la Repubblica.