Accomando: “La Roma pensa a Gudmundsson. Possibile scambio dell’islandese con Baldanzi”

La Roma pensa ad Albert Gudmundsson. Lo riporta Orazio Accomando, giornalista di Sport Mediaset, sul suo profilo X: tra i profili valutati dalla Roma ci sarebbe anche l’islandese della viola. Una pista, a suo dire, che potrebbe aprirsi anche con lo scambio con Baldanzi, nel mirino della Fiorentina.
— Orazio Accomando (@OAccomando91) January 7, 2026