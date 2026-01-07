7 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Accomando: “La Roma pensa a Gudmundsson. Possibile scambio dell’islandese con Baldanzi”

News

Accomando: “La Roma pensa a Gudmundsson. Possibile scambio dell’islandese con Baldanzi”

Redazione

7 Gennaio · 14:12

Aggiornamento: 7 Gennaio 2026 · 14:12

TAG:

ACF FiorentinaAlbert GudmundssonBaldanzicalciomercato Fiorentina

Condividi:

di

Secondo Orazio Accomando, la Roma starebbe valutando Albert Gudmundsson della Fiorentina

La Roma pensa ad Albert Gudmundsson. Lo riporta Orazio Accomando, giornalista di Sport Mediaset, sul suo profilo X: tra i profili valutati dalla Roma ci sarebbe anche l’islandese della viola. Una pista, a suo dire, che potrebbe aprirsi anche con lo scambio con Baldanzi, nel mirino della Fiorentina.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio