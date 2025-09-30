Cagni su Gudmundsson: "Nessuno riesce a farlo funzionare. Quelli come lui vanno lasciati liberi"

Gigi Cagni su Gud: "Al Genoa con Malinovskyi aveva trovato un'intesa, senza le indicazioni dell'allenatore

Luigi Cagni, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in merito alla situazione della Fiorentina e ha espresso la sua opinione da tecnico su Albert Gudmundsson.

"Difficile giudicare da fuori. Quando si inizia male ci possono essere difficoltà tecniche, ma non si può prescindere dall'elemento della condizione atletica. E mi pare che qualcosa, in questo sento, manchi, Poi certo, ci sono anche le punte che non segnano. Va trovato il modo di risolvere questa situazione".

Cagni su Gudmundsson:

"Io l'ho visto a Genova e non capisco come nessuno riesca a farlo rendere per quelle che sono le sue qualità. Si parla troppo di tattica: alcuni giocatori vanno lasciati liberi. Gudmundsson giocava assieme a Malinovskyi e avevano trovato un'intesa tra loro, senza bisogno che l'allenatore desse indicazioni. Li ho sempre visti liberi: non vanno messi sulle rotaie. A giocatori così ho sempre detto di fare ciò che volevano quando eravamo in possesso".