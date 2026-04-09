Vanoli: “Ho detto ai ragazzi che devono giocare con coraggio, le assenze non devono essere alibi”

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Crystal Palace: “Le assenze non devono essere alibi, stasera mi aspetto che facciamo una grande prestazione, lo spirito deve essere quello che ci ha portato fuori da quella situazione. Ora abbiamo una grande partita contro una squadre forte.

Nel calcio moderno la differenza la fa il centrocampo e fagioli, ultimamente ci sta facendo girare la squadra, mi aspetto anche un forte contributo dalle giocate tecniche di Gud, visto che loro giocando con due centrocampisti noi si potrebbe trovare lo spazio giusto e si potrebbero farli soffrire. Loro sono una squadra forte e fisica che in Premier era partita forte.

La pressione fa parte di quelli che vogliono ottenere qualcosa di importante, il percorso in Conference, nonostante la pressione del campionato, è stato un grande percorso, oggi ho detto ai ragazzi che devono giocare con coraggio e soprattutto non c’è solo questa partita ma c’è anche il ritorno”.