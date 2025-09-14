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TMW riporta: "Gudmundsson scalpita, con il Como l'islandese è pronto al rientro in campo"

Il fantasista islandese è pronto a rientrare tra i convocati di Pioli per la gara contro il Como dopo il problema alla caviglia

A cura di Mirko Carmignani
14 settembre 2025 14:15
TMW riporta: "Gudmundsson scalpita, con il Como l'islandese è pronto al rientro in campo" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 30.03.2025, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 30.03.2025, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Brutta batosta per la Fiorentina, battuta ieri sera per 1-3 in casa dal Napoli. Azzurri nettamente superiori ai viola, ai quali però avrebbe forse fatto comodo maggior qualità e imprevedibilità sulla trequarti. Caratteristiche proprie di Albert Gudmundsson, indisponibile contro i partenopei per via di un infortunio alla caviglia rimediato con la sua Nazionale.

Stando a quello che riporta La Nazione ieri mattina, nel provino finale, lo staff medico ha preferito non correre rischi, rimandando il suo rientro di qualche giorno: la parola d'ordine è prudenza anche se il numero 10 aveva dato la propria disponibilità per accomodarsi almeno in panchina.

A prevalere è stata però la linea della cautela, condivisa dallo stesso Pioli. L'obiettivo ora è chiaro: tornare a lavorare a pieno regime col gruppo già dall'inizio della settimana e riprendersi un posto sulla trequarti in vista della sfida con il Como.

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