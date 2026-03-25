25 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:07

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Gazzetta: “Numeri dalla sua parte, Vanoli lo sfida: Gudmundsson deve diventare un trascinatore”

Firenze, Stadio Franchi, 05.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Gazzetta: “Numeri dalla sua parte, Vanoli lo sfida: Gudmundsson deve diventare un trascinatore”

Redazione

25 Marzo · 09:50

Aggiornamento: 25 Marzo 2026 · 09:50

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Albert Gudmundsson

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La Gazzetta dello Sport si concentra su Albert Gudmundsson, un giocatore che alterna momenti in cui sembra svanire a fasi in cui risulta decisivo, come quando è glaciale dal dischetto o contribuisce a un gol, come nel recente caso di Ndour contro l’Inter.

Nonostante le prestazioni raramente siano state del tutto convincenti, i numeri parlano chiaro: 6 assist e 9 reti complessive, di cui 5 in Serie A (contro Bologna, Genoa, Udinese, Lazio e Cremonese) e 4 in competizioni europee, in 2.231 minuti giocati. Ha già superato i gol della scorsa stagione (8) e raddoppiato il numero di assist.

Un altro elemento positivo è il suo buonumore e la serenità, evidenti sia in campo tra scherzi con i compagni sia sui social. Eppure intorno a lui persiste una sorta di “deserto dei Tartari”: un’attesa costante fin dal suo arrivo in città. Vanoli lo ha elogiato pubblicamente, ma non ha esitato a punzecchiarlo, chiedendogli di assumere il ruolo di trascinatore della squadra.

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