Cecchi: "Ho la sensazione che la Fiorentina contro il Como può tornare a casa con qualcosa nel sacco"

Cecchi interviene così ai microfoni del Pentasport: "Il Como è una squadra di possesso e palleggio, però la fiorentina di solito ha più difficoltà con le squadre che palleggiano meno, per cui una squa...

Cecchi interviene così ai microfoni del Pentasport: "Il Como è una squadra di possesso e palleggio, però la fiorentina di solito ha più difficoltà con le squadre che palleggiano meno, per cui una squadra come la fiorentina che gioca remando, può portare una sorpresa. Con fiorentina "Palladiniana" dell'anno scorso, se facevi l'ambizioso ti faceva del male, ecco la speranza è questa".

"Ho fatto una tabella, se perdiamo a Como siamo salvi, ma ho la sensazione che si possa tornare a casa con qualcosa nel sacco, non solo ma il Como ha giocato in coppa Italia, per cui penso che la fiorentina vada a Como, con maggiori energie".

Il giornalista ha risposto così sui dubbi della difesa: "In difesa la Fiorentina ha palesato qualche limite, questa difesa combinata con Comuzzo e Pongracic, mi spaventa. Ranieri è un giocatore che il "sei" lo guadagna sempre, il suo temperamento e la sua concentrazione sono un piccolo capitale che abbiamo perso. Ranieri aveva quel carattere esagerato ma era quella componente che lo aiutava a superare il gap.

Alla domanda "Ranieri, titolare contro il Como?", ha risposto senza giri di parole: "Tra Pongracic e Comuzzo la scorsa settimana contro il Torino, Pongracic ha fatto più danni, per cui giocherei con Comuzzo e Ranieri, ma soprattutto io tornerei a giocare con Ranieri a sinistra e Comuzzo a destra.

"Infortunio di Gudmundsson? Se non può giocare Gudmundsson mi aspetto un 4-3-3, con Solomon e Harrison".