14 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:42

Gazzetta svela: “Gudmundsson idea Juve ma la Fiorentina lo dichiara incedibile”

Firenze, Stadio Franchi, 05.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Calciomercato

Redazione

14 Gennaio · 11:11

Aggiornamento: 14 Gennaio 2026 · 11:16

Albert Gudmundsson

La Fiorentina considera Albert Gudmundsson un elemento incedibile, almeno per il momento, e questa posizione chiude di fatto ogni possibile spiraglio di trattativa. È quanto emerge dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che frena le ambizioni della Juventus nonostante l’interesse per il numero 10 viola.

I bianconeri, infatti, sono alla ricerca di rinforzi offensivi in vista del mercato di gennaio, con l’obiettivo di offrire a Luciano Spalletti un’alternativa di qualità a Kenan Yildiz. Tra i profili monitorati dalla dirigenza juventina è spuntato anche il nome di Gudmundsson, considerato un giocatore tecnicamente adatto al ruolo di vice Yildiz qualora si fossero create le condizioni giuste.

Secondo il quotidiano sportivo, a seguire con attenzione la situazione dell’islandese è il ds Marco Ottolini, che conosce bene il giocatore dai tempi di Genova. Tuttavia, al momento la pista resta soltanto un’idea sullo sfondo e non sembra destinata a scaldarsi in maniera concreta.

In sintesi, pur in presenza di un apprezzamento tecnico evidente, la linea della Fiorentina appare chiara e rigida: Gudmundsson non si muove a gennaio, rimandando qualsiasi discorso a un momento successivo della stagione.

