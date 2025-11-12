Vanoli su Gud: “Deve capire me e anche velocemente: è un giocatore importante, ci crediamo”

Durante la conferenza stampa di presentazione,l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha risposto ad una domanda precisa sul feeling con Alberto Gudmundsson.

Ecco le parole del tecnico viola:

“Non devo io capire Gudmundsson, deve lui capire me e anche velocemente. Lo stesso discorso di Fagioli, sono giocatori importanti e qualitativi. Un calciatore importante, ci crediamo. Non posso guardare l’aspetto tecnico, oggi ogni calciatore deve lavorare per il compagno. Fare una corsa in più e fare le due fasi fatte bene.”