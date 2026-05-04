Nazione: “Gosens e Parisi recuperati, emergenza in attacco per Vanoli: Gudmundsson ancora falso nove”

Viola tra rientri e assenze pesanti: difesa più solida, ma davanti restano i problemi e la soluzione è ancora d’emergenza

L’infermeria della Fiorentina si sta gradualmente svuotando e Paolo Vanoli può tirare un primo sospiro di sollievo. Lo scrive La Nazione, che in vista della sfida contro la Roma fa il punto sulla situazione degli infortunati viola. Sul treno partito per la capitale erano infatti presenti sia Gosens che Parisi, entrambi recuperati dai rispettivi problemi fisici e a disposizione per il match dell’Olimpico. Il tedesco, con ogni probabilità, partirà anche titolare, complice l’emergenza sulla corsia sinistra (rimasti a Firenze Balbo e Fortini), completando il quartetto difensivo davanti a De Gea insieme a Dodô, Pongračić — al rientro dalla squalifica — e Ranieri.

Resta invece complessa la situazione in attacco. L’emergenza offensiva non accenna a rientrare: Kean ha ottenuto alcuni giorni di permesso per la nascita del secondo figlio e rientrerà a Firenze solo in serata, per poi proseguire il percorso di recupero. In dubbio anche per la gara col Genoa, dove potrebbe al massimo partire dalla panchina. Piccoli, invece, ha provato a stringere i denti ma ha dovuto nuovamente fermarsi a causa dei soliti problemi agli adduttori.

Di conseguenza, ancora una volta, spazio ad Albert Gudmundsson nel ruolo di falso nove.