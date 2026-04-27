Rep: "L'idea di Gud come falso nueve funziona, ma nel finale la Fiorentina si fa prendere dalla paura"
Buon avvio dei viola con il piano offensivo di Vanoli, poi il calo fisico e mentale nel finale
Complici le numerose assenze, la Fiorentina vista contro il Sassuolo rappresenta di fatto il miglior undici possibile: Gudmundsson agisce da falso nueve, supportato da Harrison e Solomon. In difesa Rugani viene preferito a Comuzzo, mentre sulla corsia sinistra viene concessa un’ulteriore opportunità a Balbo.
Priva di un vero centravanti, la squadra di Vanoli punta su un gioco fatto di palleggio, poche verticalizzazioni e uno contro uno sugli esterni. Una scelta che dà comunque risultati sul piano del possesso, con i viola capaci di costruire anche 26 tocchi offensivi. La Fiorentina crea diverse occasioni interessanti soprattutto con gli esterni: Turati si oppone bene a un colpo di tacco di Gudmundsson, mentre Solomon spreca da ottima posizione.
Il Sassuolo si limita a ripartire in contropiede senza però rendersi realmente pericoloso, fatta eccezione per un palo colpito da Pinamonti. Nella ripresa la Fiorentina mantiene inizialmente una buona inerzia, ma poi stanchezza e timore finiscono per prevalere, fino all’ultimo tentativo di Comuzzo che non trova lo specchio. Lo riporta La Repubblica.