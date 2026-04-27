Labaro Viola

Rep: "L'idea di Gud come falso nueve funziona, ma nel finale la Fiorentina si fa prendere dalla paura"

Buon avvio dei viola con il piano offensivo di Vanoli, poi il calo fisico e mentale nel finale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 aprile 2026 11:18
Rep: "L'idea di Gud come falso nueve funziona, ma nel finale la Fiorentina si fa prendere dalla paura" - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Albert Gudmundsson
Condividi

Complici le numerose assenze, la Fiorentina vista contro il Sassuolo rappresenta di fatto il miglior undici possibile: Gudmundsson agisce da falso nueve, supportato da Harrison e Solomon. In difesa Rugani viene preferito a Comuzzo, mentre sulla corsia sinistra viene concessa un’ulteriore opportunità a Balbo.

Priva di un vero centravanti, la squadra di Vanoli punta su un gioco fatto di palleggio, poche verticalizzazioni e uno contro uno sugli esterni. Una scelta che dà comunque risultati sul piano del possesso, con i viola capaci di costruire anche 26 tocchi offensivi. La Fiorentina crea diverse occasioni interessanti soprattutto con gli esterni: Turati si oppone bene a un colpo di tacco di Gudmundsson, mentre Solomon spreca da ottima posizione.

Il Sassuolo si limita a ripartire in contropiede senza però rendersi realmente pericoloso, fatta eccezione per un palo colpito da Pinamonti. Nella ripresa la Fiorentina mantiene inizialmente una buona inerzia, ma poi stanchezza e timore finiscono per prevalere, fino all’ultimo tentativo di Comuzzo che non trova lo specchio. Lo riporta La Repubblica.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok