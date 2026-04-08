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Gazzetta: “Gudmundsson fattore in più: la Fiorentina si affida al suo talento”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Gazzetta: “Gudmundsson fattore in più: la Fiorentina si affida al suo talento”

Redazione

8 Aprile · 09:33

Aggiornamento: 8 Aprile 2026 · 09:33

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Albert GudmundssonConference League

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Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha dedicato spazio anche ad Albert Gudmundsson, indicandolo come uno degli uomini chiave della Fiorentina nella sfida europea contro il Crystal Palace.

L’islandese sarà con ogni probabilità titolare, anche in virtù della squalifica che lo terrà fuori in campionato, e rappresenta una delle principali certezze offensive della squadra viola. Nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, Gudmundsson figura comunque tra i migliori marcatori della Fiorentina, al pari di Moise Kean.

In Conference League il suo contributo è stato particolarmente rilevante: diversi interventi decisivi, spesso entrando dalla panchina, a dimostrazione della sua capacità di incidere anche a partita in corso. Emblematico il rigore trasformato nei minuti finali contro il Rakow, che ha regalato una vittoria fondamentale ai viola.

Per Gudmundsson c’è anche una motivazione personale: mettersi alle spalle le delusioni europee del passato e provare a essere protagonista fino alla fine. La Fiorentina si affida anche al suo talento per continuare a inseguire il sogno di un’altra finale.

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