11 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:41

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bocci: “Kean e Gudmundsson si trasformano in Nazionale. Albert è capace di cambiarti da solo la partita”

Radio

Bocci: “Kean e Gudmundsson si trasformano in Nazionale. Albert è capace di cambiarti da solo la partita”

Redazione

11 Novembre · 23:18

Aggiornamento: 11 Novembre 2025 · 23:18

TAG:

Albert GudmundssonbocciFiorentinaKeanradio bruno

Condividi:

di

Alessandro Bocci parla di Gudmundsson e Kean, due giocatori fondamentali per la Fiorentina, e del loro rendimento

Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno della situazione della Fiorentina. Ecco le sue parole: “La mancanza di Kean alla Nazionale è un problema per Gattuso. La Fiorentina però ora deve pensare a se stessa. Spero che Moise si riprenda e possa dare una mano alla squadra. Lui e Gudmundsson quando vestono la maglia della Nazionale si trasformano. L’ islandese deve crescere e tornare ad essere quello visto a Genova. Quando lui e Moise stanno bene giocano titolari, poi deciderà Vanoli. Gud è capace di cambiarti le partite da solo, ha già fatto 7 gol tra Nazionale e Fiorentina.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio