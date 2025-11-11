Bocci: “Kean e Gudmundsson si trasformano in Nazionale. Albert è capace di cambiarti da solo la partita”

Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno della situazione della Fiorentina. Ecco le sue parole: “La mancanza di Kean alla Nazionale è un problema per Gattuso. La Fiorentina però ora deve pensare a se stessa. Spero che Moise si riprenda e possa dare una mano alla squadra. Lui e Gudmundsson quando vestono la maglia della Nazionale si trasformano. L’ islandese deve crescere e tornare ad essere quello visto a Genova. Quando lui e Moise stanno bene giocano titolari, poi deciderà Vanoli. Gud è capace di cambiarti le partite da solo, ha già fatto 7 gol tra Nazionale e Fiorentina.”