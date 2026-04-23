RepFi: "Gudmundsson non convince, lontano parente del talento visto a Genova"

Numeri discreti, ma continuità mai trovata: la Fiorentina attende il vero Gudmundsson

La Repubblica (edizione Firenze) analizza il rendimento di Albert Gudmundsson, sottolineando come non sia riuscito a imporsi come ci si aspettava. In una stagione complessivamente deludente, l’islandese non è stato certo l’unico a non funzionare, ma da un giocatore con le sue qualità ci si attendeva finalmente un salto di livello.

Invece, la sua seconda stagione in viola lascia ancora una sensazione di incompiuto. I numeri, a dire il vero, non sono negativi: 41 presenze, 10 gol (di cui 5 su rigore) e 6 assist. Ciò che è mancato davvero è stata la continuità. Finora Gudmundsson è apparso lontano parente del talento brillante e dominante ammirato ai tempi del Genoa.