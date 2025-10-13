Ferrara: "I gol dei viola in Nazionale fanno impressione. Gud? Con l'Islanda è la stella, a Firenze no"

Cerchiamo il lato positivo dell'infortunio di Kean: la Fiorentina ha un sostituto come Piccoli

Benedetto Ferrara, giornalista e tifoso della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in merito alla complicata situazione che sta affrontando la viola. Ecco le sue parole.

L'infortunio di Kean

"Cerchiamo di guardare il lato positivo dell'infortunio di Kean. La Fiorentina ha un sostituto come Piccoli. E soprattutto non ci sono problemi al legamento della caviglia, quindi potrà tornare in campo tra poche settimane. Anche il Milan ha tanti problemi, con gli infortunati. Sarà una partita difficilissima quella con i rossoneri".

Nazionali viola, perché non lasciano il segno a Firenze?

"Vedendo le partite delle nazionali, i gol dei calciatori viola fanno impressione. Per Kean, secondo me, il problema è tecnico-tattico, mentre per Gudmundsson è psicologico. Con l'Islanda si sente la stella, a Firenze no. Speriamo che questi gol lo ricarichino. Il problema della Fiorentina non è l'attacco, ma il centrocampo che non dimostra autorità. A Milano conterà la prestazione, visto che l squadra viola non avrà nulla da perdere. La partita chiave è quella col Bologna in casa. L'obiettivo di Pioli, in questa sosta, deve essere quello di far ritrovare consapevolezza alla sua squadra".

Il caso Gudmundsson

"Un caso, un vero enigma. Ha fatto due bei gol in Nazionale, ma non ha mai fatto la differenza a Firenze. Ci ha solo fatto vedere qualche lampo. La Fiorentina ha bisogno di fantasia e lui e Fagioli possono portarcela. Spero che entrambi rinascano. L'islandese è un calciatore maturo, quindi credo capirà come uscire da questo momento".