TMW riporta: “Lotta a due per avere Andrea Colpani. Lazio e Fiorentina sgomitano per il giovane talento. Palladino cerca di convincerlo”

Andrea Colpani obiettivo di mercato di Lazio e Fiorentina. La notizia non è certo una novità, visto che i due club hanno messo da tempo gli occhi addosso al fantasista del Monza, il testa a testa tra viola e biancocelesti sta proseguendo e i capitolini avranno a breve nuovi contatti con i brianzoli per provare ad anticipare i tempi.

Autore di una stagione sopra le righe, soprattutto nel girone di andata, Colpani è valutato dal Monza tra i 15 e i 18 milioni di euro, cifra importante, visto la sua esperienza in Serie A nella stagione appena conclusa che lo ha consacrato ma senza altre stagioni al centro del palcoscenico. Le prossime settimane ci diranno verso quale parte penderà la bilancia, se per la Lazio di Marco Baroni o per la Fiorentina di Raffaele Palladino, e magari proprio il ruolo di quest’ultimo potrebbe giocare un ruolo importante, visto che proprio sotto la sua guida Colpani è diventato un giocatore appetito dalle prime della classe in Serie A. Lo riporta TMW.