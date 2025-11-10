Palladino all’Atalanta? Bucchioni scettico: “Sicuri? A Firenze ha proposto un calcio molto diverso”

Enzo Bucchioni, giornalista e opinionista di Tuttomercatoweb, ha espresso il suo scetticismo in merito alle scelte dell’Atalanta, dall’esonero di Ivan Juric ai contatti con Raffaele Palladino. Ecco le sue parole.

“Altro flop per Juric e qui ha sbagliato l’Atalanta. La società è forte, ma scommettere su un allenatore reduce dalla peggior stagione della sua carriera (via da Roma e retrocessione con il Southampton) è stata presunzione. L’esonero è deciso, Palladino il prescelto per sostituirlo. Sono sicuri? A Firenze ha proposto un calcio molto lontano dall’idea dell’Atalanta”.