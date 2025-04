Empoli, tanti punti persi nel secondo tempo. La squadra di D’Aversa non vince dall’8 dicembre 2024

La Fiorentina si prepara ad affrontare l’Empoli nel match valido per il 34° turno di Serie A. I viola sono in un buon momento di forma, con cinque risultati utili consecutivi in campionato, con 3 vittorie e 2 pareggi, e sono chiamati a riconfermare i 3 punti dopo Cagliari per restare agganciati al treno europeo. L’Empoli continua a faticare, poiché la squadra di D’Aversa non vince dall’8 dicembre 2024 e ha raccolto solo tre pareggi nelle ultime quattro gare.

Storicamente, l’Empoli ha vinto solo 3 dei 14 scontri diretti in Serie A contro la Fiorentina, ma ha trionfato a Firenze nell’ultima sfida e in Coppa Italia, passando ai rigori. L’ultimo successo viola risale al 3 aprile 2022, con gol decisivo di Nico Gonzalez, che garantì alla Fiorentina 3 punti da aggiungere alla propria classifica.

La Fiorentina, come riporta FootStats, potrebbe allora sfruttare un dato in particolare: condivide con il Milan il primato di rigori calciati (8), ma ha sbagliato due volte, con al dischetto Kean e Beltran. L’Empoli, invece, è la squadra che ha perso più punti nei secondi tempi (-17) e ha segnato solo 5 gol nell’ultima mezz’ora, risultando la peggiore della Serie A in questo parziale. Un derby che potrebbe riservare delle sorprese, ma gli uomini di Palladino sono chiamati a ridurre al minimo il margine d’errore, nonostante le pesanti assenze di Kean e Dodo.