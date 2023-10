Marchetti commenta: “Fiorentina ha avuto un po’ di vertigini. Incidente di percorso”

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Prova di maturità fallita per la Fiorentina contro l’Empoli?

“L’Empoli ha fatto una grande partita ed Andreazzoli è un grande allenatore. Per la prima volta ora la squadra è fuori dalla zona retrocessione. Per la Fiorentina forse un po’ di vertigini, perché vincendo sarebbe salita a meno due punti dal primo posto. Capitano in ogni caso gli incidenti di percorso e al momento la squadra di Italiano ha fatto comunque molto bene”.

