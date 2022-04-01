Affibbiato: "Vendita dei biglietti per l'Empoli non sta andando benissimo, siamo solo a 21 mila"

A due giorni dalla sfida tra Fiorentina ed Empoli ha fatto il punto della situazione il responsabile della biglietteria viola

Il responsabile della biglietteria della Fiorentina Ivan Affibbiato ha parlato della situazione legata alla vendita dei biglietti per Fiorentina-Empoli, le sue parole a Radio Bruno

"Siamo al 100% della capienza, possiamo riempire lo stadio nelle sue interezza, la vendita sta andando bene ma non benissimo, ci aspettavamo e ci aspettiamo qualcosa di più, forse il meteo poteva essere un deterrente ma non pioverà mi dicono, la nostra aspettativa era più alta, fino ad ora siamo sui 21 mila spettatori, di cui 600 tifosi ospiti. Le biglietterie sono aperte, cosi come sono disponibili, tutti i settori sono disponibili, compresi la Curva Fiesole, ci aspettavamo di più, richieste abbastanza minime"

LE CIFRE DEL RINNOVO DI CONTRATTO DI CASTROVILLI

https://www.labaroviola.com/calciomercato-com-castrovilli-rinnova-fino-al-2026-guadagnera-2-milioni-lannuncio-nei-prossimi-giorni/170931/